Tanel Meiel: iga maakool vajab mingit lisaväärtust, mis annab talle kindlust tulevikuks

Alanud õppeaasta esitab koolijuhtidele juba varasemast teada-tuntud väljakutsete kõrval ka uusi. Hariduse rahastamine, uus õppekava ja ainekavade muutus on siinkohal ainult mõned märksõnad. Kõige selle juures ei tohi aga koolijuht unustada, et ka muutuvates oludes on koolide ja ettevõtete juhtimise vahel suur erinevus: ühel juhul ollakse orienteeritud ühiskonna heaolule ja teisel juhul kasumile.