Tiit Loim: kas konfliktsus on edasiviiv jõud?

Plaanist asja ei saanud, nii et seda hüpoteesi kinnitada või ümber lükata ei õnnestunud. Praegu tuletas aga sama teema meelde ametist lahkunud peaministri Kaja Kallase hiljutine kõne, millest ajakirjanduses lendu läinud sõnum tekitas küsimuse: kas Kallas hakkab nüüd parteikaaslasest eelkäija Andrus Ansipi kombel oma järeltulijaid kritiseerima?



Kõne teksti süvenedes jääb mulje, et ehk siiski mitte. Ideede kohta arvamuse avaldamine ilma nimesid nimetamata tundub isegi täitsa viisakas. Näiteks, et maksuküüru kaotamise viibimine ja ettevõtete tulumaksu kehtestamine on valed – kriitika küll, aga mitte ebaviisakas. Sinna kõrvale käis lubadus oma järglasi mitte avalikult kritiseerida. Näis siis, kas nii läheb.



Igal juhul nõuab mõjukas ametis olemine kõikvõimalike konfliktide talumist – see ei ole üllatav. Mulle on küll alati mõistetamatu tundunud, kui neid kohati justkui suisa otsitakse. Aga ilmselt on põhjuseks usk, et nii jõuab soovitu saavutamisele lähemale.