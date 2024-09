Kolmveerand sõidukijuhtidest ületab kiirust

Äsjasest uuringust selgus, et lausa kolmveerand Eesti sõidukijuhtidest ületab aeg-ajalt lubatud kiirust. 77% küsitluses osalenud juhtidest tunnistas augustis tehtud küsitluses kiiruspiirangu ületamist, see on viimase kolme aasta kõrgeim näitaja. «Lisaks kiirusele on liikluses endiselt tõsised probleemid ka väsimus ja joove,» ütles transpordiameti liiklusohutuse osakonna juhataja Maria Pashkevich.