Algab metsloomade sügisene marutaudivastane vaktsineerimine

Põllumajandus- ja toiduameti loomatervise ja -heaoluosakonna peaspetsialist Ave-Ly Toomvap tuletab meelde, et marutaud on surmaga lõppev haigus, mis ohustab ka inimest ja mille vastu kaitseb ainult vaktsineerimine. «Kuna marutaud on paljudes riikides sealhulgas Venemaal, Valgevenes ja Türgis endiselt levinud, võib see haigus Eestisse tagasi jõuda ka kaugema vahemaa tagant, näiteks lemmikloomade mittenõuetekohasel sisseveol või siis metsloomadega vahetult üle piiri,» selgitas Toomvap.

Spetsialist rõhutab, et seetõttu on väga oluline, et marutaudi vastu oleksid regulaarselt vaktsineeritud nii lemmikloomad (koerad, kassid ja valgetuhkrud), kui ka piiriäärsetel aladel elutsevad rebased ja kährikud. «Loomade marutaudi vastu vaktsineerimine on ainus viis kaitsta nii loomi kui ka inimesi selle ohtliku haiguse eest,» sõnas Toomvap.

Järgmise nädalal külvatakse Kirde- ja Kagu-Eestis, 50 km ulatuses riigipiirist väikelennukitelt rebastele ja kährikutele mõeldud peibutussöötasid, mille sisse on peidetud kapsel vaktsiiniga. «Söödapala on umbes tikutopsisuurune, hallikaspruuni värvi ja spetsiifilise kalalõhnaga. Kui leiate sellise söödapala, jätke see puutumatult oma kohale,» toonitas spetsialist.

Külvamist ei tehta linnade, asulate, teede, veekogude ja karjakoplite kohal, et vältida ennekõike rebastele ja kährikutele mõeldud vaktsiinipala leidmist teiste loomade poolt. «Vaktsiinipala ei kujuta teistele loomadele ohtu, küll aga jääb seeläbi vajalik vaktsiin saamata metsloomal. Sellepärast palume koerad ja kassid hoida vaktsineerimisperioodil sisehoovides,» ütles Toomvap.

Lisaks metsloomade vaktsineerimisele on oluline, et ka lemmikloomad (koerad, kassid ja valgetuhkrud) oleksid regulaarselt marutaudi vastu vaktsineeritud. «Lemmikuid tuleb marutaudi vastu vaktsineerida iga kahe aasta tagant ja see on loomaomaniku vastutus,» tuletas Toomvap meelde.

Meeldetuletuseks vaktsiinipala leidjale:

Vaktsiinipala leidmisel tuleb see jätta puutumatult sinna, kust see leiti.

Kui on oht, et vaktsiinipala võivad leida lapsed või koduloomad, tuleb vaktsiinipala varjatumasse kohta ümber paigutada, kasutades kummikindaid.

Kui peibutussöödas sisalduv vaktsiin on sattunud värskele haavale, silma või suhu, tuleb piirkonda pesta rohke veega (naha puhul ka seebiga) ning pöörduda perearsti poole.

Vaktsineerimise ajal ning järgneval paaril päeval tuleb koerad ja kassid vaktsineerimisalal hoida sisehoovides.