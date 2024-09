Võru transpordifirma lõpetab karmi konkurentsi tõttu tegevuse

«Ma ei näe enam perspektiivi, et senise transporditeenusega edasi areneda,» sõnas Võru Trans OÜ juhatuse liige Toomas Pihu ning lisas, et vedude allhanketeenuse mudeli aeg on läbi. «Selleks, et transpordi valdkonnas areneda, peab väga palju investeerima, kuid seda riski ei julge võtta, sest välismaa teenusepakkujate tõttu on veoteenuse hind alla läinud.»