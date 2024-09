Uusvada kultuurikülas valmisid kliimateemalised improfilmid

Eesmärk on luua nutiseadmete abil ühe pika koolipäeva jooksul kliimaõigluse teemaline videoklipp, millel on konkreetne lugu ja sõnum. Peipsi koostöö keskuse eestvedamisel töötatakse välja häkatonide korraldamist hõlbustav juhendmaterjal ning õppevideod. Lisaks saab veidi tehnilist tuge ning kiirematel on võimalus külla kutsuda ekspert, kes teemat noortele lahti mõtestab. Huvilistel palutakse endast märku anda Ederi Ojasoo e-posti aadressil või vastava vormi kaudu, mis on leitav Peipsi koostöö keskuse kodulehel.