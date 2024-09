Politseinikel ega päästjatel lähiajal palgatõusuks lootust pole

Läänemets tunnistas, et vahepeal on olukord muutunud ja valitsusliidu kokkuleppe järgi tuleb parandada riigieelarve positsiooni, et see mahuks Euroopa Liidus kehtestatud defitsiidilimiidi piiresse. «Kui me seda riigieelarve tänast miinusolukorda ära ei parandaks, siis me sisuliselt teeks tuleviku palgatõuse ka laenu peale,» selgitas Läänemets.