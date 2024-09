ÜKS KÜSIMUS Valga muusikakooli saalis on toimunud palju kontserte. Remondi ajaks on kool kolinud ajutistesse ruumidesse Aia tänaval. Kus saab nüüd Valgas head pillimängu nautida?

Tiia Parmo, Valga muusikakooli direktor:

Meil toimusid regulaarselt muusikaagentuuri Uus Kontsert korraldatud esinemised. Et kooli ajutises majas suurt saali pole, on nüüd kontserdipaigaks Valga kultuurikeskus. Kuulajaid oodatakse sinna juba 12. oktoobril, mil esineb Ungari kitarrist Máté Palásti. Ta on tuntust kogunud flamenko, džässi ja ladina muusika aineliste improvisatsioonidega.