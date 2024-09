Mööblifirma juht Raul Vene: päikesepark toob tootjale üllatava kokkuhoiu

Võru mööblitootja Wermo juhi Raul Vene sõnul on ettevõttel küll pingelised ajad, kuid firma on siiski jätkuvalt tõusulainel ning kasvatab oma ekspordimahtu.

Võru mööblifirma Wermo paigaldab oma tootmishoone katusele juba teist päikeseparki. Ettevõtte juht Raul Vene kinnitas, et esimene park on ennast tõestanud ning elektrienergia kulud on võrgutasude arvelt vähenenud üllatuslikult palju, kuni 20 000 euro võrra aastas. Lisaks sellele toodab ettevõte nüüd ise olulise osa tarbitavast elektrienergiast. Vene usub, et teise päikesepargi lisandumise järel aitab päikeseenergia katta kuni 60 protsenti ettevõtte kogutarbimisest.