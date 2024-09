Võrus kogunevad Kagu-Eesti loovisikud

Võrumaa Partnerluskogu tegevjuht ja Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi meeskonna liige Kerli Kanger ütles, et loomemajandus vajab kohalikul tasandil suuremat tähelepanu. «Kagu-Eesti loomemajanduse sektor on suure potentsiaaliga, sest siin elab ja tegutseb palju andekaid loovisikuid erinevatest loomevaldkondadest. Inspiratsioonisündmus toob inimesed kokku, innustab koostööle ning võrgustuma, et ühiselt seista oma valdkonna suundumuste eest,» lausus Kanger.