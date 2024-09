Koidula edestas Kreutzwaldi

«Lydia Koidula esimene ja papa Jannsen kolmas – oli üsna ootuspärane, et rahvusliku liikumise suurkujud edetabeli tipus on. Samuti ei ole ootamatu, et rahvusliku liikumise vaimuelu mõjutaja Kreutzwaldi koht on esikolmikus. Võib-olla väike üllatus on, et Konstantin Päts ei jää esikolmikust neljandal kohal olles kaugele maha, hoolimata teravast kriitikast tema hilisemate vastuoluliste otsuste pihta,» kommenteeris Kriivan tulemusi ning rõõmustas samas, et kuulajad teavad ja on hääli andnud ka esimesele ristitud vanemale Tabelinusele.