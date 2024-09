GALERII Matsi krossirajal kihutasid veoautod

Kihutamine kilomeetripikkusel mägisel rajal kujunes põnevaks, sest osalejaid oli rohkem kui eelmistel etappidel. Matsi tehnikaspordiklubi juhataja ja autokrossi korraldaja Sigmar Tammemägi rääkis, et veoautokrossi sõitjaid on viimastel aastatel vähemaks jäänud. «Kui ühe võistlusklassi starti koguneb viis sõitjat, on hästi. Kui aga kümmekond, siis juba väga hästi. Matsi rajal peaaegu nii ka läks. Kuna autosport on kallis hobi, siis paljudel ei jätku praeguse elukalliduse juures selle jaoks enam raha. Ka on keeruline hankida varuosi, sest suur osa neist toodi Venemaalt,» rääkis Tammemägi.