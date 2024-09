Piiriala elanikel on lähem end ravida naaberriigis

«Kuigi Valgas on kohalik haigla, levib jätkuvalt eksiarvamus, et Läti ravikindlustatud elanikud peavad vajaliku arstiabi saamiseks reisima pea poolesaja kilomeetri kaugusele Valmierasse. See arusaam ei vasta tõele, kuna Euroopa Liidu patsiendiõiguste direktiiv tagab, et kõikidel Euroopa Liidu liikmesriikide ravikindlustatud inimestel on õigus saada meditsiiniteenuseid ka teistes liikmesriikides, sealhulgas just sellistes piiriäärsetes linnades nagu Valga,» kirjutatakse tervisekassa kodulehel.