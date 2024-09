Politsei pidas kinni tuhandeid petukõnesid teinud mehed

Suvel said tuhanded Eesti inimesed automatiseeritud kõnesid, milles väideti, et mobiilside lepingut on vaja uuendada või vahetada. Kõne ajal paluti valida telefoni klaviatuurilt number üks, et rääkida edasi väidetava mobiilside operaatoriga. Seejärel suunati kõne hoopis välisriigi kõnekeskuses tegutsevale petturile. Vestluse käigus paluti kannatanutel anda oma isikukood ja SMART-ID koodid. Peagi avastasid kannatanud, et nende pangakontole on tehtud ülekandeid ja seejärel kantud kogu kontol olev raha välisriikide pangakontodele. Lisaks võeti kannatanute nimele kiirlaene.