Saverna terviseradade ümbrus muutus harjumatult hõredaks

Rajameister ning MTÜ Saverna KesKus juhatuse liige Arne Ermel pidas tulemust täiesti viisakaks. «Väga ilusti tehtud. Eks see mets esialgu hõre tundub, aga kui ka kõik oksad kokku korjatakse, on igati ilus. Sama meelt on ka mitmed teised külaelanikud, kellega olen rääkinud. Vähemalt need, kes seal sporti teevad ja niisama liiguvad,» lausus ta.