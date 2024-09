Rõuge kiriku ümbrus peitis endas väärtuslikke leide

Rõuge Maarja koguduse õpetaja Mait Mölder rääkis, et kiriku juures käivad praegu mitmesugused tööd. Värvitakse torni kiivrit ja pikihoone katust, uuendatakse fassaadi ning taastatakse aknaid ja ust.

Üks suurtest pooleliolevatest töödest on aga vundamendi lahtikaevamine ja taastamine. Selle tingis liigne niiskus kirikus. «Mullapind oli kohati vundamendi üles serva välja. Lumi tuli otse vastu müüri, kirik oli seest kogu aeg niiske, sein ajas sees pidevalt värvi ja krohvi maha,» kirjeldas Mölder. «Nüüd valatakse siia ümber meetrilaiune betoonist osa, kuhu pannakse munakivid ümber. See peaks vett hoidma kirikust eemal. Ühtlasi on vundament nüüd avatud ja parandatud.»