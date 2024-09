ARVED BREIDAKS Valitsus nagu paks mees diivanil

Tänapäeval piisab ühest internetis tehtud otsingust, näiteks märksõnaga «kehakaalu alandamine», kui loetud hetkedega on sotsiaalmeedia postituste lint täis kõiksugu soovitusi, kuidas kiiresti kaalus alla võtta. Pakutakse kõikvõimalikke imedieete, mis lubavad suurema pingutuseta ja kiiresti kaalunumbri alla viia. Samuti kaalu alandavaid harjutusi, mis ei nõua suurt pingutust, kuid põletavad kaloreid väidetavalt ülitõhusalt.

Kui miski paistab liiga hea, et tõsi olla, siis suure tõenäosusega see ei olegi tõsi. Mõneti on riigieelarve miinuse tasandamise ümber käinud vaidlus meenutanud samasugust imeravimi või -menüü otsimist, millega ülekaalulisi sotsiaalmeedias võrgutatakse.