PEEP LEPPIK Teistega mittearvestamine maksab valusalt kätte

Inimese evolutsiooniline areng on kulgenud läbi sadade miljonite aastate. See kõik on toimunud looduses valitsevate seaduste järgi, millest targemaid-ausamaid maailmas pole, ikka täiuslikkuse ja arukuse suunas. Eakas inimene võib veel märgata, et areng kulgeb vastuolude ületamisega – oluline arengupsühholoogiline põhimõte laste arendamisel.