VIDEOLUGU «Nagu te näete, siin midagi luksuslikku ei ole.» Võru lähedal avati liitlastele mõeldud Reedo linnak

«Sümboolne on see, et me pole nullist ühtegi linnakut Eestis varem ehitanud,» ütles kaitseminister Hanno Pevkur. «See on esimene linnak, mille me oleme täiesti tühja koha peale ehitanud. Parandame oluliselt meie liitlaste elutingimusi. Siiamaani saime me 2. brigaadis neid võõrustada ajutistes soojakutes Taara linnakus. Nüüd on neil olemas normaalsed vastuvõtutingimused, nagu on ka 1. brigaadi juures Tapal.»