Valgas katsetati Elroni rongi ühilduvust Läti raudteesidevõrguga

“Valga piirijaamas testiti edukalt Eestis kasutatavate Stadler FLIRT rongide ühilduvust Läti vastvalminud uue raudteesidevõrguga,“ ütles Elroni juhatuse liige Märt Ehrenpreis. „Ühilduvus võrguga on vajalik, et meie rong oleks liigeldes sidevõimeline ja GPS-tehnoloogial nähtav nii Läti taristuettevõttele kui ka teistele liinil liikuvatele rongidele. Testi käigus loodi ühendus Läti Raudtee dispetšeriga, tehti täiendavaid seadistusi ja saime kinnituse tehnilise lahenduse toimivuse kohta.“

Ehrenpreisi sõnul on raadioside toimivuse testimine oluliseks verstapostiks Läti taristul sertifitseerimise aluseks olevate katsesõitude loamenetluses. “Töötame praegu selle nimel, et septembris – oktoobris saaks teha katsesõidu Valga ja Riia vahel,” märkis Ehrenpreis. “Eesmärk on avada Tartu – Riia reisirongiliin 2025. aasta kevadel. Täpne ajakava sõltub palju sertifitseerimisprotsessi edenemisest.”