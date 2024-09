Võrumaal väljaantav preemia läheb kirjandusteadlasele

Nele Reimann-Otsaru «Vanaimä pääsokõsõ´» on pühendatud tema vanaemale ja kõneleb elust 1960. aastail vanas Vastseliina kihelkonnas Orava kandis. Selle haare ulatub ajas ja ruumis kaugemalegi suguvõsa päritollu ja pärimusse, ammune argielu saab meenutuste kaudu pühapäevase paiste. Revolutsioon, ilmasõjad ja Siberi vangilaagrid on olnud ja neid mäletatakse, vanaema pääsukesed jäävad. Raamat on maitsekalt kujundatud fotode ja Merike Läte illustratsioonidega.

Nele Reimanni sõnul annab ta raamatus 4-6-aaste lapse silmade kaudu edasi vanaemalt kuuldud lugusid, väärtusi ja mälestusi. Ühtlasi on see ka suguvõsa lugude raamat ajast, kui maad olid laastanud sõjad, palju hävinud ja kadunud, aga kuskil Vana Võrumaa veerel oli kultuur ja endine eluolu veel säilinud. Et seda edasi anda võru keeles, oli Reimanni jaoks iseenesestmõistetav, sest just seda keelt tema lapsepõlves räägiti.