Galerii Haavatud katusel ja rusude all tõid Valgamaa lasketiiru kolme riigi päästemeeskonnad

Tegu on muidu igal aastal korraldatava 36 tundi kestva õppusega varingupäästemeeskonna liikmete oskuste värskena hoidmiseks, aga esimest korda on kaasatud ka Soome ning Leedu päästeteenistused.

Õppuse peakorraldaja Roland Jefremov selgitas, et rühma nimetus on lühend sõnaühendist urban search and rescue ehk otsingu- ja päästetööd linnaaladel. Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Siim Palu lisas, et lisaks päästjatele kuuluvad rühma ka kiirabitöötajad, logistikud ja vabatahtlikud erasektorist. «Kui linnaaladel on majad kokku kukkunud, vigastada saanud, siis selleks ongi otsingu- ja päästetööd rusude alt ehk varingupääste,» lausus Jefremov.