Toetus pakub Lõuna-Eesti kortermajadele heldet abi

Endine Võru linnapea ning praegune riigikogu liige Anti Allas tõdes, et tegemist on Lõuna-Eestile regionaalpoliitiliselt ülimalt teretulnud otsusega. «Olen ka ise selle sündi oluliselt panustanud ja ütlen ausalt, et mul on pika aja järel millegi üle südamest hea meel,» sõnas Allas.