Eesti elanikud kannavad helkurit enam kui lõunanaabrid

Politseikolonelleitnant Sirle Loigo sõnul on oma roll ilmselt ka selles, et teavitustööd on Eestis tehtud pikka aega. «Tänapäeval aitab kaasa seegi, et paljudel riietel on helkurribad või lausa eraldi helkurid küljes. Siiski rõhutan, et helkurriba ei asenda helkurit, sest aja jooksul kaotavad ribad oma valgust tagasipeegeldava omaduse,» lisas ta.