Põlvas jätkub võitlus ameti esinduse säilimise eest

POLi esimees, Põlva vallavanem Martti Rõigas nimetas otsust otsesõnu näotuks. «Ei ole ju mõistlik, kui üks maakond piltlikult öeldes maha jäetakse – seda enam, et meie rahvastik vananeb. Ja siis öelda, et kõik need inimesed peavad hakkama saama e-teenuseid kasutades,» ütles Rõigas.

«Näiteks Põlva vallavalitsust külastab ühes kuus 600–700 inimest,» tõi ta paralleeli. «See on täpselt see ühiskonnagrupp, kes teisiti oma asju ei aja ja kellel on vaja kohapeal käia. Valdavalt on need sotsiaalosakonna kliendid, kes on nõrgem osa ühiskonnast.»