Valgamaa koolid aitavad noori eriala valikul otsusele jõuda

«Eriala valik on üks esimesi suuri otsuseid elus. Et valik õnnestuks, on hea võimalusi varakult tundma õppida,» rääkis Valgamaa kutseõppekeskuse direktor Margus Ojaots. «Seepärast on ka tähtis, et nii põhikoolid kui kutseõppekeskus ja Valga gümnaasium karjääri- ja edasiõppimise valikute tutvustamisel koostööd teeksid.»