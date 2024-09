Kiire tegutsemine õnnetuskohal tõi elupäästja medali

Tänavu juunis juhtunud õnnetust mees pealt ei näinud, aga pöörates enne jõge kõrvalteelt välja, märkas ta silla juures vee kohalt kerkivat tossupilve. Kuna see tundus väga kahtlane, otsustas Kängsep sõita silla juurde vaatama. «Märkasin, et piire on katki ja teel auto rehvidest jäänud jutid,» meenutas ta. Vette vaadates märkas ta teelt välja sõitnud autot, mis oli maandunud katusele.