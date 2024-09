Margus Viigimaa: eestlased kipuvad geenidest tulenevaid terviseriske liiga määravaks pidama

Sellised küsimused on minu vastuvõttudele tulevatel inimestel sageli. Paljud mõtlevad, et kui on halb geneetiline eelsoodumus, siis pole midagi teha. Seda kinnitas ka kahe rahva tervist võrdlev uuring Swestonia. Eestlased usuvad selle tulemuste kohaselt tunduvalt vähem kui rootslased, et tervisliku eluviisiga on võimalik südamehaiguseid edukalt ennetada. Seevastu teadlaste ja arstide hinnangul saab 80–90 protsenti südame-veresoonkonnahaigustest ära hoida tervisliku eluviisi ja ennetavate ravimitega.