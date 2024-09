NATO BAAS PIIRI TAGA Reedo linnaku avamine tõi Vene meediasse ärevusnoodi

Selles toodi välja, et baas on mõeldud nii Eesti kaitseväe kui ka liitlaste, sealhulgas USA sõjaväelaste jaoks. Tsiteeritakse 2. jalaväebrigaadi ülemat, kolonel Mati Tikerpuud ning tuuakse välja, et Võru lähistele linnaku rajamisest teatasid Eesti ametivõimud septembris 2022. Veel märgiti ära, et Eesti suurim sõjaväebaas Tapal asub Venemaa piirist 150 kilomeetri kaugusel.