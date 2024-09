Galerii maailmakoristuspäevalt Lapsed tegid Tõrva noortekeskuse ümbruse puhtaks

Pärastlõunal leidsid talgud aset Tõrva avatud noortekeskuse juures. Noortekeskuse noorsootöötaja Age Leesment lausus, et ala on suur, see on kavas läbi käia. «Ka teeääred ja kammersaali juurest. Kõik rämps, paberid, pudelid, veibid (ühekordsed e-sigaretid) kokku korjata.»