Politsei otsib Valgamaal kadunud Leonardat

Eakas naine lahkus oma kodust Valga vallas Koikkülast hommikul kella 9 paiku. Esiti otsisid naist tema lähedased omal käel, kuid see tulemust ei toonud ning appi paluti politsei. Lähedaste sõnul võib naine olla nii metsas kui ka soos, ent välistatud ei ole teisedki kohad. Naine ei pruugi aduda ümbrust.

Leonarda on 160cm pikk, tal on hallid õlgadeni juuksed. Jalas on tal ilmselt dressipüksid ning crocsid.