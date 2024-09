Noorpurjetajad võtavad Tamula järve üle

Haavelil on Tamula järvega eriline side. 1982. aastal võistles ta siin Kuldseekli regatil, saavutades 12-aastasena teise koha. See võistlus taaselustas Kuldseekli regati pärast kümneaastast pausi. 42 aastat hiljem on Haavel taas kohal, et toetada uut noorte purjetajate põlvkonda. «Mul on hea meel olla tagasi järvel, kus nii palju on muutunud, kuid purjetamise vaim on sama,» ütles Haavel.