Ökonomist peab tööturu seisu jätkuvalt heaks

«Viimasel ajal on palju kirjutatud valitsuse maksuplaanidest ja nende mõjust hindadele. On selge, et tarbimismaksude suurendamine tõstab hindu. Seda on tunnistanud ka rahandusministeerium, kes oma majandusprognoosis tõstis järgmise aasta inflatsiooni prognoosi viie protsendini – see on arvestatav hinnatõus. Palgakasvuks prognoosib valitsus järgmisel aastal 4,3 protsenti,» märkis Eamets pressiteates.