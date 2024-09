Haiglaapteegid võivad saada loa ise ravimeid sisse vedada

Terviseminister Riina Sikkut selgitas, et muudatus annab haiglatele suurema paindlikkuse, kiirema tegutsemise ning eeldatavalt madalamad kulud. «Haiglaapteekidel on sisseveoõigus mitmes Euroopa riigis, näiteks ka Soomes ja Leedus. Me ei leiuta uut lahendust, vaid täiendame praegust süsteemi,» tõdes Sikkut.