Autode registrist kustutamine muutub lihtsamaks

«Praegu ei saa sõiduautosid ja väikekaubikuid lammutustõendita liiklusregistrist kustutada. Probleem on see juhul, kui sõiduk on hävinud või kadunud, sest 2027. aastast peab kõikide registris olevate peatatud kandega sõidukite eest tasuma mootorsõidukimaksu,» selgitas taristuminister Vladimir Svet.