Rolf Roosalu kehastub drag queen Lolaks

Muusikali keskmes on kingavabriku pärija Charlie Price, kes püüab päästa perekonnaäri pankrotist, kui kohtub drag queen Lolaga. Koos asuvad nad ebaharilikule teekonnale, et toota pilkupüüdvaid kontsakingi. Lugu on südamlik ja ka meelelahutuslik, puudutades sõprust, isikupära ning võitlust ühiskondlike ootustega, andis Vanemuine pressiteate vahendusel teada.