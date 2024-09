VIDEOLUGU Võrumaa raskeim rattamaraton viis «hullud» Haanja tõusudele

«Meil on üks reegel: igal aastal on uus rada. Mitte nüüd lausa sada protsenti uus, aga vähemalt me keerame ta üks aasta päripäeva, üks aasta vastupäeva, leiame uusi kohti ja uusi võimalusi,» rääkis Haanja100 peakorraldaja Ivar Tupp.