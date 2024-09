Päästeamet teeb kontrollkäike

«Kontrollisime eelmisel aastal suitsuandureid ligi 5500 kodus ning leidsime, et töötav suitsuandur oli puudu veerandis kontrollitud kodudest. Kui täna peaks juhtuma tulekahju, siis pea veerandis Eesti kodudes suitsuandur sellest teada ei anna, sest seda lihtsalt pole või pole see töökorras,” rääkis päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Maret Rannala ning lisas, et oma kodu ja pere ohutuse eest peab igaüks ise hoolt kandma.

Kontrollkäigud toimuvad 23.-27. septembril kuni kella seitsmeni õhtul. Kontrolle teevad päästeameti inspektorid koos päästemeeskondadega. Kui andur on puudu või ei ole see töökorras, võib saada 40 eurot trahvi. Kontrolli eesmärk on saavutada see, et kodudes oleks nõuetekohaselt paigaldatud ja töökorras suitsu- ja vingugaasiandurid olemas.