Pikka orienteerumisrada valitsesid Kadakas ja Priks

Meesteklassi võit läks alles 19-aastasele juuniorile Ossi Rasmus Priksile, (Rakvere OK) naistest seevastu võitis teist aastat noorimas veteranide vanuseklassis võistlev Kadri Kadakas (Saue Tammed).

Pikk rada joostakse Eesti meistrivõistlustel ühisstardist ning seetõttu on seal palju mees mehe vastu võitlust. Naistest püsis kaua koos esikolmik, kuhu kuulusid lisaks Kadri Kadakale Margret Zimmermann (OK Kape) ja Eleri Hirv (OK Võru).