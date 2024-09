Tartu–Riia liinist võiks saada ettevedaja Rail Balticule

«Kui see rong päriselt käima saaks, saame ühenduse ka Riia lennujaamaga,» sõnas Kutsar. «Selline mõistliku kiirusega ühendus oleks meile igal juhul väga oluline ja positiivne asi, mis looks täiendavaid võimalusi.»

Kutsari sõnul on väidetud, et Tallinna kaudu saaks Riiga ikka kiiremini. «Kuid see võib nii olla ainult Tartust kõrgemal olevate piirkondade puhul. Kui vaatame aga Tartust allpool olevad piirkondi, siis paljudel juhtudel oleksime uue rongiühenduse puhul selle ajaga juba Riias, kui Tallinnasse jõuaksime,» nentis ta.