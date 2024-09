Lapsed leidsid kraavist surnud kassipojad

«Pole kindlat tõestust, et kassipojad oleks uputatud. Vähemalt üks neist võis olla kraavi visatud elusana. See kassipoeg oli teistest suurem, karvastik oli kuiv, ning kõht näis olevat täis. Ta oli roninud heinapuhmaste alla, mis võib viidata sellele, et kassipoeg ei hukkunud kohe, vaid püüdis elu eest võidelda,» kirjeldas juhtunut Eesti loomakaitse seltsi otsese abistamise juht Margit Midro.