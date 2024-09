Nõudlus haridustugiteenuste järele kasvab

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul on Rajaleidja võrgustiku liikmed viimase kümne aasta jooksul mänginud olulist rolli meie laste ja noorte toetamisel ning nende haridus- ja karjäärivalikute suunamisel. «Iga noor peab leidma endale sobiva õpitee ning siin on noorte toetamisel ja suunamisel Rajaleidjal väga oluline ülesanne. Täna ei jätka iga-aastaselt oma haridusteed ligi 700 põhikoolilõpetajat ning suur hulk langeb koolist välja, seetõttu on väga tähtis, et Rajaleidja jätkaks head tööd üle Eesti, pakkudes kõigile lastele ja noortele just neile vajalikku tuge ja abi,» lisas Kallas.