Kauplused müüvad endiselt keelatud laste turvaistmeid ja- hälle

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele on alates septembrist lubatud müüa ainult turvaistmeid, mis vastavad ECE R129 i-Size eeskirjale. «Olulise muudatusena nõuab regulatsioon turvaistmete puhul kohustuslikke külgkokkupõrke teste, mida varasem ei hõlmanud,» selgitas sõidukite järelevalve üksuse juhataja Robert Rimm. «Meie eesmärk oli tõsta müüjate teadlikust ja tagada, et poelettidel oleks ainult nõuetekohane turvavarustus.»

Kontrolli käigus külastati kahel päeval 12 kauplust. Nende hulka kuulusid nii lastetooteid müüvad poed kui ka ehitus- ja sõidukivaruosa kauplused. Kontrollimise jooksul selgus, et on ettevõtteid, kes juba muudatustest teadlikud ja eemaldanud ECE R44 tüübikinnitusega tooted, aga ka neid, kelle tootevalikus on endiselt probleemsed tooted. Transpordiameti visiidi käigus reageerisid kauplused positiivselt ja ebasobiv turvavarustus eemaldati lettidelt.