VIDEOLUGU Üle valla laiali kool tekitas mune pošeerides ühistunnet

«Meil on selle kokkusaamisega, kus osaleb ligi nelikümmend last, mitu eesmärki,» rääkis Setomaa liidu juht Margus Timmo. «Kuna Setomaal toimus haridusreform, mis tähendab, et on üks kool ja neli erinevat õppekohta, on üks eesmärk sulandada eri õppekohtade lapsi ühiste väljakutsete kaudu kokku.»