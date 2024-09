Sportlik Parksepa kool saab poole miljoni eest uue staadioni

«Uue staadioni järele on suur vajadus, mistõttu oleme elevil ning ootame seda pikisilmi,» rääkis koolijuht Aigi Sikkal, kelle sõnul on staadion ikka veel selline nagu 1975. aastal, kui tema kooli läks. «Pole isegi õigeid kohti, et tegeleda hüppe- ja viskealadega.»