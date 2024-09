«Oleme piisavalt kannatanud.» Kruusakarjääri rajamine põrkus kohalike vastuseisuga

Otepää ja Elva valla piiril on olemasolevate kõrvale kavas rajada veel üks kruusakarjäär. See soov on aga põrkunud kohalike vastuseisule, kel mureks muu hulgas oma kodudesse viiva tee säilimine, kaevandamise mõju põhjaveele ning tekkiv müra. Ettevõtja sõnul on mured suuresti alusetud.