Tiit Loim: investeerijate teekond tasakaaluni

Kes pole teemat jälginud, siis Eesti ettevõte Planet42 kogus investeeringuid Aafrikas autorendiäri tegemiseks, aga andis mõni aeg tagasi teada, et jääb investoritele maksete tegemisega jänni. Praegu on teadmata, kas äri üldse pankrotist päästa õnnestub. Firmale aitas sündikaatide abil raha koguda ka üks Eesti tuntumaid investoreid, «Rikkaks saamise õpiku» autor Jaak Roosaare. Seda raha oli miljoneid eurosid.

Tagantjärele targutamisel, et kuidas küll keegi riske ei märganud, pole siinkohal suurt väärtust. Olid ju pardal enam-vähem kõik Eesti mõjukad finantssuunamudijad, ettevõtte tegijad olid aga hea mainega. Pole siis ime, et inimesed uskusid end osa saavat küll riskantsest, aga pigem siiski väga heast võimalusest.

Üks tähtis küsimus on, kuidas riskide realiseerumisega toime tulla. On kurb tõdeda, et hoolimata aastast 2024 on vaimse tervise teemad nähtavasti ka haritud ja edukate inimeste seas ikka veel tabu. «Need stigmad ja tabud on ikka nii suured, et mõned ei julgenud isegi mulle sinna (psühhiaatriahaiglasse) külla tulla,» ütles Roosaare.