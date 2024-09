Ohtlik teeületus pani külaelanikke abi otsima

Saverna elanikud on mures küla läbiva suure maantee ülekäigu pärast, nende sõnul on see ohtlik. Nii nemad kui vallavalitsus on pöördunud transpordiameti poole ettepanekutega, kuidas teeületust ohutumaks muuta, kuid seni suuri muudatusi tehtud ei ole.