GALERII Valgamaa aasta õpetajad loovad ja innustavad

Valgamaa aasta õpetaja ja aasta klassijuhataja tiitli pälvis Valga põhikooli matemaatikaõpetaja Ene Kivi, kes on pedagoogiametit pidanud 43 aastat. Kivi tõdes, et koolitööl on oma mured ja rõõmud, aga rõõme on ikka rohkem. «Mul on hea meel, kui lastel läheb eksamitel ja olümpiaadidel hästi. Alati on rõõm, kui kohtun kuskil endiste õpilastega, kes tänavad,» rääkis Kivi.