Uma Meki sügisgurmee rõõmustab sügiseste maitsete ja kohaliku toorainega

Kampaania peakorraldaja Kristin Krinal: “Eesmärk on suurendada teadlikkust kohaliku tooraine kvaliteedist ja kättesaadavusest, edendades samaaegselt koostööd toitlustajate ja tootjate vahel. Hea on tõdeda, et paljudel restoranidel on juba täna väga head suhted kohalike tootjatega. Üksteist tuntakse ja ollakse rahul ka kvaliteediga.”